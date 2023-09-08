В ЛНР сообщили о DDoS-атаке на сети нескольких интернет-провайдеров

В Минцифры региона уточнили, что технические специалисты быстро реагируют на все поступающие угрозы

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сбои возникли в работе нескольких интернет-провайдеров в Луганской Народной Республике из-за DDoS-атаки, сообщается в Telegram-канале Минцифры региона.

"Сегодня в первый день выборов депутатов народного совета ЛНР, 8 сентября, на территории республики наблюдаются веерные проблемы в работе сети Интернет из-за аварийной ситуации, вызванной DDoS-атакой на телекоммуникационные сети ряда республиканских интернет-провайдеров. Наши технические специалисты быстро реагируют на все поступающие угрозы, пресекая все попытки взлома, а также защищая целостность информационной инфраструктуры республики", - говорится в сообщении.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования. В Луганской Народной Республике изберут депутатов законодательного собрания, а также муниципальных депутатов.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", КПРФ. Всего региональными отделениями были выдвинуты 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 кандидатов сняли свои кандидатуры.