В школах Лаоса возобновилось преподавание русского языка после 30-летнего перерыва

Русские классы открыты в двух средних школах Вьентьяна и есть планы последующего увеличения их количества, сообщили в Россотрудничестве

ХАНОЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие класса русского языка состоялось в пятницу в одной из самых престижных школ столицы Лаоса Вьентьяна. Об этом ТАСС сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР), директор Русского дома во Вьентьяне Александр Радьков.

По его словам, проект по внедрению русского языка в систему школьного образования Лаоса в качестве иностранного был запущен представительством Россотрудничества при поддержке посольства России в ЛНДР в начале 2023 года. "В последние годы русский язык не преподавался ни в одной из школ Лаоса, несмотря на то, что огромное количество представителей руководящего звена ЛНДР - выпускники советских и российских вузов. По инициативе представительства Росссотрудничества в этом году был запущен проект по открытию классов русского языка на базе государственных школ Лаоса, для чего мы получили соответствующее разрешение от министерства образования и спорта Лаоса", - рассказал Радьков.

Он сообщил, что сейчас русские классы открыты в двух средних школах Вьентьяна и есть планы последующего увеличения их количества. Обучение лаосских школьников ведут командированные из России профессиональные русисты. "Наша инициатива была с благодарностью воспринята лаосской стороной и они рассчитывают, что в будущем мы сможем перейти на преподавание ряда дисциплин на русском языке, таких как физика, химия, математика по российским образовательным стандартам, что в дальнейшем поможет лаосским ребятам учиться в России", - сказал директор Русского дома.

На сегодняшний день в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области образования между РФ и ЛНДР, ежегодно сто абитуриентов из Лаоса едут учиться в российские вузы по квотам, предоставляемым российским правительством. "Мы рассчитываем в будущем расширить стипендиальную программу для лаосских студентов, чтобы как можно больше из них смогли получать образование в Российской Федерации", - заключил глава представительства Россотрудничества.