В Раде после резонанса заявили, что выезд запретят только мобилизованным женщинам

Для остальных женщин, вставших на воинский учет, никаких ограничений нет, этот вопрос не рассматривается, пояснил Федор Вениславский

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выезд с территории Украины будет запрещен только мобилизованным женщинам. С таким пояснением выступил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский после общественного резонанса, вызванного его словами о предполагаемом запрете на выезд из страны для женщин-медиков, вставших на воинский учет.

С 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет. Ранее Вениславский заявил, что выезд с Украины для женщин, вставших на воинский учет, будет регламентироваться по тем же правилам, что и для мужчин, а им выезд запрещен. Его заявление вызвало широкий общественный резонанс и панику в соцсетях.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами, поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - заявил Вениславский агентству РБК-Украина.

По его словам, для остальных женщин, которые будут поставлены на воинский учет, никаких ограничений нет, этот вопрос не рассматривается. При этом украинские СМИ отмечают, что запрет на выезд вводится распоряжением правительства, не требует согласований в парламенте и может быть введен в любой момент.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных. На фоне общественного недовольства президент страны Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.