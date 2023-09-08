В Челябинской области прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление ветра до 25 м/с

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за прогнозируемых ливней, гроз, града, шквалистого ветра, говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Во второй половине дня 8 сентября, ночью и днем 9-10 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, продолжительные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, грозы. При грозах - шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - говорится в тексте штормового предупреждения.

Ранее ливни в муниципалитетах Челябинской области продолжались примерно с 28 августа по 2 сентября. Дожди размыли дорогу к селу Александровка в Катав-Ивановском районе. Кроме того, по данным пресс-службы Центра коммунального сервиса, ливнями размыло дороги в отдельных районах региона, теперь коммунальная техника испытывает сложности с вывозом мусора с контейнерных площадок. За прошедшую неделю зафиксировали более 900 случаев, когда из-за размытых дорог ограничили подъезд к местам накопления твердых коммунальных отходов.