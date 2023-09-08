В Приморье более 80 производителей участвуют в ярмарке брендов и креативных индустрий

Мероприятие продлится до 10 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Участие в ярмарке брендов и креативных индустрий - события культурной программы восьмого Восточного экономического форума, принимают более 80 производителей. Мероприятие проходит во Владивостоке с 8 по 10 сентября, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития Приморья.

"8 сентября стартовала ярмарка брендов и креативных индустрий на площадке у входа в кинотеатр "Океан". Ярмарка представила более 80 производителей и брендов креативных индустрий: моды, дизайна, искусства, товаров народного потребления, анимации, кино, игровой разработки. Помимо участников-представителей Приморского края, в числе участников значатся и гости из других регионов Дальневосточного федерального округа", - сообщили в ведомстве.

Познакомиться с продукцией креативных брендов можно будет до 10 сентября. В программе ярмарки также выступления творческих коллективов, артистов, музыкантов, экспертные туры от федеральных представителей крупных брендов, экскурсии по экспозиции от модераторов ярмарки из Агентства стратегических инициатив.

Участие в мероприятии дает возможность креативным брендам показать себя в большом федеральном проекте. Участники смогут получить рекомендации от успешных представителей крупного бизнеса и активных участников рынка. Гости ярмарки смогут ознакомиться с продукцией финалистов конкурса лучших отечественных брендов, организованного в этом году в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.