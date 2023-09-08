В Воронежской области выявили пять новых случаев заболевания сибирской язвой

Еще у двух человек диагноз находится в стадии уточнения

ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Медики выявили пять случаев заболевания сибирской язвой у людей из нового очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП [больнице скорой медпомощи] №8 госпитализировано семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести", - сообщила она.

По данным медиков, семеро госпитализированных в БСПМ №8 - из одного очага на ферме в селе Лебедянка.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону, в Богучарском районе проводятся противоэпидемические мероприятия. "Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного", - говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

Среди госпитализированных - резчик зараженного животного и люди, которые приобрели у него мясо. Точное число пациентов, у которых выявлена сибирская язва, не сообщается.

О ситуации в регионе

В четверг на сайте правительства Воронежской области разместили проект указа губернатора региона, в котором сообщили, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубной, д. 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. В очагах предлагается ввести карантин, установить в радиусе 2 км неблагополучную зону и 5 км - угрожаемую зону, в которых запрещено перемещение восприимчивых животных, их убой, вывоз и ввоз продуктов животноводства, проведение ярмарок, охоты.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменили.

В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября. Из очага были госпитализированы два человека: мужчина в состоянии средней степени тяжести с подтвержденным заражением сибирской язвой и его сестра, у которой заболевание не обнаружено, ее выписали.