Стартовал первый всероссийский детский конкурс "Заповедная сказка"

Принять участие в состязании могут дети от 9 до 15 лет из всех городов, сел и деревень страны

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские школьники в возрасте от 9 до 15 лет смогут принять участие в организованном Минприроды РФ конкурсе на лучшую сказку о краснокнижных животных. Как сообщила пресс-служба оргкомитета всероссийского детского литературного конкурса "Заповедная сказка", работы принимаются до конца сентября.

"Сочинить свою сказку и принять участие в состязании могут дети от 9 до 15 лет из всех городов, сел и деревень страны. Героем сказки может стать любой из 13 видов краснокнижных животных, которым помогают по национальному проекту "Экология". Работы принимаются до 30 сентября", - говорится в сообщении.

Героем сказки может стать амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, сайгак, аргали, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции серого и гренландского китов, лошадь Пржевальского и зубр. Конкурсанты должны разобраться в причинах сокращения популяции, особенностях и повадках животных, понять необходимость их существования, отметили в пресс-службе. В канун Нового года объявят 13 победителей.

"Мы ждем сказки от всех ребят нашей страны. Придумать историю можно как об одном животном, так и о нескольких. Никаких ограничений для творчества мы не ставим. Тем более, все 13 видов настолько удивительны, что действительно может показаться, что они вышли из сказок", - говорит глава Минприроды РФ Александр Козлов, его слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, заявленная тема повышает интерес детей к естественным наукам и окружающему миру, способствует развитию творческих способностей, фантазии, воображения. По словам директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, которую цитирует пресс-служба, конкурс соединяет литературное творчество и любовь к природе.

"Безусловно, этот конкурс будет способствовать распространению знаний о природе и творческому развитию подрастающего поколения. Российская государственная детская библиотека всецело поддерживает инициативу Министерства природных ресурсов и экологии России провести конкурс "Заповедная сказка", - сказала Веденяпина.