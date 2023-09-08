Карл III в первую годовщину смерти матери посетил службу в церкви в Шотландии

Принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Уэльская Кейт также вспоминают в этот день Елизавету II на службе

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III в день первой годовщины смерти своей матери королевы Елизаветы II (1926-2022) посетил службу в церкви в Шотландии. Как сообщает газета The Daily Telegraph, монарх в сопровождении королевы Камиллы и небольшого числа гостей находится в церкви Крэти Кирк, недалеко от замка Балморал в области Абердиншир.

Именно в этом замке самый долго правящий монарх в британской истории ушла из жизни 8 сентября 2022 года. В момент смерти суверена наследник престола - в этом случае старший сын Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз, стал королем. По этой причине по установившейся в Великобритании традиции восшествие на престол одного монарха, которое всегда связано со смертью другого, никогда не отмечается, а глава государства ограничивается частными мероприятиями.

Сын Карла III, принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Уэльская Кейт также вспоминают в этот день Елизавету II на службе. Для этого они выбрали Собор Святого Давида в городке Хаверфордуэст на западе Уэльса.

Тело Елизаветы II после ее смерти было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. С 14 сентября и до дня похорон, 19 сентября, гроб с телом королевы был выставлен в Вестминстерском дворце в Лондоне - здании, где располагается парламент королевства. За это время с ней простились более 250 тыс. человек. Последнее пристанище Ее Величество нашла в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном. Там же похоронены супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, отец и мать Елизаветы II Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), а также ее сестра Маргарет (1930-2002).