8 сентября, 10:21

В Истре восстановили сгоревшую часть склада Ozon

Инвестиции в восстановление объекта составили 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работы по восстановлению сгоревшей во время пожара летом прошлого года части промышленно-логистического комплекса Ozon завершили в Истре, об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

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"ГК "Ориентир" завершила восстановление промышленно-логистического комплекса для маркетплейса Ozon. Работы завершены во втором и третьем блоках центра, пострадавших от пожара в Истре в августе 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что первый блок центра не пострадал от пожара и продолжал работу. Запустить операции в реконструированных блоках планируют до конца октября.

"Инвестиции застройщика в восстановление объекта составили 3,7 млрд рублей. На предприятии появится более 5 тыс. рабочих мест", - добавили в пресс-службе. 

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