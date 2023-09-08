Глава МЧС сообщил, что изменение климата увеличило риск возникновения пожаров и наводнений

Александр Куренков отметил, что это требует объединения усилий всех стран

ДУРБАН /ЮАР/, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что изменение климата увеличило риск возникновения крупных природных пожаров и катастрофических наводнений, что требует объединения усилий всех стран.

"Сегодня глобальные вызовы существенно осложняют движение мирового сообщества к устойчивому развитию. Глобальное изменение климата увеличило риск возникновения крупных природных пожаров и катастрофических наводнений", - сказал он, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Куренков отметил, что в настоящее время климатические аномалии происходят в самых разных уголках нашей планеты. Они заключаются в необычайно высоких летних температурах, продолжительных засухах и выпадении обильных осадков. "Масштабы подобных явлений и их интенсивность увеличиваются из года в год. Рост численности населения и объемов производства также негативно влияет на состояние природной среды. Увеличивается количество техногенных катастроф", - добавил министр.

Кроме того, глава МЧС отдельно обратил внимание на риск возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний, отметив последствия пандемии коронавируса, которая до сих пор отражается на состоянии мировой экономики. "Решение вопросов защиты населения и территорий требует объединения усилий всех стран", - подытожил он.