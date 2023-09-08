В 2024 году планируют восстановить памятник участникам Крымской войны

Его в 1902 году установил Александр II

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Памятник участникам Крымской войны, погибшим в Альминском сражении, который установили по поручению императора Александра II в 1902 году, восстановят в Крыму к осени 2024 года на общественные средства. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"Особую отвагу и героизм в Альминской битве проявили солдаты и офицеры Владимирского пехотного полка. В благодарность император Александр II выделил средства на установку памятника воинам этого формирования. Монумент был открыт в 1902 году. К сожалению, до наших дней он не сохранился, однако возможность воссоздать скульптуру есть. Мы займемся этим вопросом, и к следующей осени за общественные средства памятнику будет возвращен его первоначальный, исторический облик", - говорится в сообщении.

8 сентября Константинов посетил территорию военно-исторического мемориала "Поле Альминского сражения", чтобы почтить память солдат. Ранее глава Госсовета республики возложил цветы на Братском кладбище в Бахчисарае, где также похоронены участники Крымской войны.

В Республике Крым с 1996 года отмечается День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов.

Крымская война

Крымская, или Восточная, война (1853-1856 годы) - война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тыс. российских воинов и около 156 тыс. воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.

В сентябре 1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота - Севастополя. Первым крупным сражением Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся 8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев.