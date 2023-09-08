В Астрахани открыли первый центр для подростков в трудной жизненной ситуации

По словам главы региона Игоря Бабушкина, к работе в нем привлекли специалистов разных профилей, в частности, оказывающих помощь в трудоустройстве на летний период

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый подростковый центр нового формата "Контакт", где будут предоставлять широкий спектр бесплатных услуг, открыли в Астрахани в рамках стратегической программы "Подростки России". Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Первый многофункциональный подростковый центр нового формата "Контакт" открыли в Астрахани в рамках стратегической программы "Подростки России". Здесь ребята проводят время с пользой: принимают участие в спортивных и творческих занятиях, осваивают компьютерные программы, получают психологическую поддержку, играют. Все это бесплатно", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что к работе привлекают специалистов разных профилей, в том числе оказывающих помощь в трудоустройстве подростков в летний период. "Группа волонтеров-репетиторов помогает подросткам в учебе. Особое внимание уделяют детям, столкнувшимся со сложностями в семье или со сверстниками. Предусмотрен реабилитационный курс и для ребят, стоящих на учете в ПДН", - добавил Бабушкин.

В Астраханской области живет около 250 тыс. детей в возрасте до 17 лет. В 258 школах региона учится порядка 120 тыс. ребят, в 141 детском саду воспитывается более 40 тыс. малышей.