Объемы углубленной диспансеризации в России возросли на 30,3% за семь месяцев

По данным ФФОМС, в 2023 году размер субвенции на реализацию базовой программы ОМС составляет 2,7 трлн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объемы углубленной диспансеризации в России за семь месяцев 2023 года возросли на 30,3% в сравнении с показателем 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

"В текущем году в базовой программе ОМС впервые установлены дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это позволяет региональным властям и территориальным фондам ОМС четко планировать свою деятельность, в том числе с участием страховых медицинских организаций. Так, например, за семь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2022 года отмечается рост объемов профилактических медицинских осмотров на 23,6%, диспансеризации - на 72,6%, углубленной диспансеризации - на 30,3%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году размер субвенции на реализацию базовой программы ОМС составляет 2,7 трлн рублей, это на 11,6% больше, чем за 2022 год. В целом за последние пять лет субвенция увеличилась на 33%. Медпомощь по полису ОМС во всех регионах оказывают бесплатно и в полном объеме, как это предусмотрено программой госгарантий, уточнили в пресс-службе.

Как сообщил журналистам председатель фонда Илья Баланин, ежегодное увеличение финансирования обеспечивает рост объемов и доступность бесплатной качественной медпомощи вне зависимости от территории проживания застрахованного. Превентивная медицина, которую предусматривает программа госгарантий, помогает людям сохранять здоровье и жить полноценной жизнью, добавил он.