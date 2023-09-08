Сенатор Шейкин предложил внедрять квантовые технологии в программы центров "IT-куб"

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ напомнил, что в рамках реализации нацпроекта "Образование" в России до конца 2024 года планируется создать 340 таких образовательных центров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин направил обращение министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой оказать содействие по включению квантовых технологий в перечень направлений деятельности образовательных центров "IT-куб".

"Прошу оказать содействие во включении квантовых технологий в перечень направлений деятельности центров ("IT-куб"), а также инициировать оснащение центров научно-образовательными комплексами Qlab", - говорится в обращении сенатора, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Шейкин напомнил, что в рамках реализации национального проекта "Образование" в России до конца 2024 года планируется создать 340 образовательных центров "IT-куб", в которых дети от 7 до 18 лет смогут пройти курсы в сфере робототехники, программирования, мобильных разработок и других высокотехнологичных направлений. "При этом деятельность центров не предусматривает освоение квантовой механики и изучение квантовых технологий", - сказал он.

Вместе с тем парламентарий сослался на слова президента России Владимира Путина, который на пленарном заседании Форума будущих технологий в середине июля подчеркнул значимость развития квантовых технологий в стране и формирования профильных квалифицированных кадров.

Шейкин обратил внимание, что согласно примерной рабочей программе среднего общего образования от 2022 года квантовую физику изучают в 10-11 классах, но обучение проходит только в теоретической форме без практических опытов, в том числе в связи с тем, что для практических занятий требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. "Вместе с тем в России разработан научно-образовательный комплекс Qlab, который позволяет изучать основы квантовой физики на практике без риска повреждения высокотехнологичного оборудования. Комплекс предназначен для исследования квантовых эффектов и, благодаря междисциплинарной природе, затрагивает множество академических и прикладных специальностей: квантовую механику, программирование, теорию информации, информационную безопасность, оптику и фотонику", - отметил политик.

Развитие сети детских технопарков и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.