МЧС расширит программы по реагированию на ЧС за счет новых технологий

Как заявил глава ведомства Александр Куренков, в России созданы необходимые условия для обучения населения и подготовки специалистов к эффективным действиям при возникновении стихийных бедствий

ДУРБАН /ЮАР/, 8 сентября. /ТАСС/. МЧС России планирует расширить спектр образовательных и информационных программ за счет применения новых технологий с целью получения более эффективных навыков реагирования на различные виды ЧС. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В ближайшие годы мы планируем существенно расширить спектр образовательных и информационных программ за счет применения новых технологий. Это позволит более эффективно приобретать навык реагирования на различные виды чрезвычайных ситуаций, которые характерны для определенного региона", - сказал он.

Куренков подчеркнул, что в России созданы необходимые условия для обучения населения и подготовки специалистов к осознанным и эффективным действиям при возникновении различных стихийных бедствий.