В ассоциации заявили, что поддержка Москвы делает жизнь россиян на севере Кипра комфортнее

Власти РФ ранее объявили о начале предоставления там консульских услуг

НИКОСИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Поддержка со стороны властей РФ, объявивших почти месяц назад о начале предоставления консульских услуг в северной части Кипра, делает жизнь проживающих там россиян более комфортной и уверенной. Об этом сообщила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС президент Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Коджадал.

"Мы продолжаем получать многочисленные отзывы, наши соотечественники выражают слова огромной благодарности по поводу решения об оказании консульских услуг на севере острова, впервые за многие годы. И практически все они говорят, что поддержка Москвы делает их жизнь более комфортной и уверенной", - сказала она. "На севере Кипра проживает большая русскоязычная община и предоставление консульской помощи - это просто необходимая вещь, поскольку обращаться приходится по многим вопросам - от замены загранпаспорта до регистрации брака и оформления российского гражданства ребенка", - продолжила собеседница.

По словам Коджадал, "местные жители и власти также приветствуют этот шаг, считая его совершенно правильным и необходимым с гуманитарной точки зрения". Она обратила внимание на то, что консульский офис был открыт на севере Кипра на фоне многочисленных сообщений о беспрецедентно жестком давлении на российские диппредставительства в странах Европы и США, приведшем к сокращению или приостановке консульских услуг.

Глава Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра сообщила, что консульская поддержка во многом облегчает развитие культурных связей. "Хотели бы открыть здесь российский культурный центр, свою библиотеку и курсы русского языка", - добавила она.

В прошлом месяце посольство России на Кипре приступило к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа ведется на регулярной основе. Как заявил посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков, "данное решение уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями". По его словам, теперь соотечественники "более не чувствуют себя ущемленными в правах и возможностях, находясь вдали от родины". По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян.