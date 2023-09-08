Россия в период пандемии доставила в страны БРИКС 65 тонн гуманитарной помощи

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в ЮАР была доставлена мобильная диагностическая лаборатория, а также партия тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции

ДУРБАН /ЮАР/, 8 сентября. /ТАСС/. Россия в период пандемии в рамках гуманитарной помощи доставила в страны БРИКС 65 тонн средств индивидуальной защиты, лекарств, медицинского имущества, а также мобильную диагностическую лабораторию и партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"В период пандемии РФ оказывала гуманитарную помощь странам БРИКС. Авиацией МЧС России в Китай были доставлены средства индивидуальной защиты (23 тонны), в Индию - лекарственные препараты и медицинское имущество (42 тонны). В ЮАР самолетом МЧС России была доставлена мобильная диагностическая лаборатория, а также партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции", - сказал он на встрече глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС.

Куренков отметил, что несмотря на тяжелый удар, нанесенный пандемией сфере транспортных перевозок, члены БРИКС сплотились и эффективно решали задачи по скорейшему восстановлению авиа- и железнодорожного сообщения. "Все мы извлекли уроки из пандемии, и теперь перед нашими странами стоит задача избежать повторения этого в будущем", - подчеркнул он. Глава российского чрезвычайного ведомства выразил уверенность, что "совместная деятельность по выходу из сложившейся ситуации станет прочной основой для укрепления безопасности стран - участников БРИКС и эффективного решения общих проблем через многостороннее сотрудничество".

Глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочим визитом в ЮАР, где проходит заседание рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.