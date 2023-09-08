Совещание глав МЧС стран БРИКС пройдет в июле 2024 года в Казани

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что ведомство планирует также организовать совместные мероприятия, направленные на развитие практического взаимодействия стран объединения

ДУРБАН /ЮАР/, 8 сентября. /ТАСС/. Заседание рабочий группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий пройдет в Архангельске в апреле 2024 года, а совещание глав МЧС стран БРИКС - в июле в Казани. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, он пригласил коллег принять участие в этих мероприятиях.

"В апреле 2024 года мы приглашаем наших коллег в город Архангельск на заседание Рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий", - сказал он в ходе выступления на встрече глав ведомств, отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

По словам Куренкова, традиционным итогом работы станет очередное совещание глав таких ведомств стран БРИКС. "Мероприятие планируется провести в очном формате в июле 2024 года в городе Казани. К участию в упомянутых встречах мы пригласим представителей спасательных служб стран, которые присоединятся к работе БРИКС с первого января будущего года (Иран, Аргентина, Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ, Египет)", - подчеркнул он.

Кроме того, российский министр добавил, что, принимая во внимание председательство России в объединении БРИКС в 2024 году, МЧС РФ планирует также организовать совместные мероприятия, направленные на развитие практического взаимодействия стран объединения. В частности, предлагается провести в феврале 2024 года тренировки дежурных служб центров управления в кризисных ситуациях, где в формате видео-конференц-связи будут отработаны вопросы обмена оперативной информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подводя итоги заседания 2023 года, Куренков отметил высокую результативность переговоров представителей спасательных служб в формате БРИКС. "Уверен, что достигнутые договоренности придадут новый импульс развитию взаимодействия спасательных служб наших стран", - подытожил он.