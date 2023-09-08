Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных клиентов "МТС Банка"

В Telegram-канале "Утечки информации" ранее появилось сообщение о том, что в свободный доступ выложили три файла с персональными данными пользователей банка

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор проводит проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных клиентов "МТС Банка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в профильном Telegram-канале "Утечки информации" появилось сообщение о том, что в свободный доступ было выложено три файла с персональными данными пользователей "МТС Банка".

"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов "МТС Банка", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 12:00 8 сентября 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от оператора", - уточнили в ведомстве.