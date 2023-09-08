Патриарх Кирилл считает разумным нахождение чудотворных икон в храмах-музеях

По его словам, Владимирская икона Божией Матери, находящаяся в храме при Третьяковской галерее, является, судя по всему, самым древним из всех чудотворных образов Русской православной церкви

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Нахождение древней чудотворной иконы в храме-музее, когда она является не только музейным экспонатом, но и образом, перед которым могут помолиться верующие, является очень разумным сочетанием духовности и искусства. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме святителя Николая в Толмачах - храме-музее при Третьяковской галерее.

Русская православная церковь в пятницу отмечает праздник Сретения Владимирской иконы Богородицы. Эта древняя чудотворная икона находится сейчас в Никольском храме-музее. Во время богослужения патриарх помолился перед православной святыней.

"Замечательно, что прошли те времена в нашей стране, когда самые выдающиеся произведения искусства, создаваемые для церкви, для веры людей, - <...> когда эти замечательные чудотворные образы и святыни были насильственно изъяты из церкви и стали только музейными экспонатами. И поскольку большинство из этих святынь действительно представляют из себя удивительные образцы искусства, являются шедеврами, то, как замечательно, что сегодня находится очень разумное сочетание - присутствия чудотворного образа и как святыни, и как выдающегося произведения духовного и одновременно изобразительного искусства Древней Руси", - сказал патриарх.

Он отметил, что Владимирская икона Божией Матери, находящаяся в храме при Третьяковской галерее, является, судя по всему, самым древним из всех чудотворных образов Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл также поприветствовал и благословил генерального директора Третьяковской галереи Елену Проничеву, которая присутствовала на праздничном богослужении.

В мае 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи церкви. Владимирскую икону Богоматери, по преданию, написал в I веке сам апостол и евангелист Лука. В XII веке Константинопольский патриарх передал этот образ в подарок князю Юрию Долгорукому. Его сын, князь Андрей Боголюбский, впоследствии перенес икону во Владимир, после чего она стала именоваться Владимирской. В Москву в новый Успенский собор икону доставили в конце XIV века, православные верующие неоднократно обращались к этому образу Богородицы с просьбой о защите от внешних врагов. В 1920-х годах Владимирскую икону поместили в Третьяковскую галерею.