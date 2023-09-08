Более 300 поездов в Московском регионе подготовят к зимнему сезону

В частности, специалисты переведут на зимний режим вентиляционные и климатические установки и проверят исправность систем обогрева лобовых стекол

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала осенний комиссионный осмотр собственного и арендованного подвижного состава. В ближайшие месяцы специалисты подготовят около 3 тыс. вагонов к перевозке пассажиров в зимних условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Больше всего поездов проверят в депо Раменское - 64 состава, а также в депо Нахабино и Апрелевка - 48 и 47 составов соответственно. Всего же комиссионный осмотр пройдут 276 поездов в собственности ЦППК и еще 25 - арендованных", - говорится в сообщении.

Специалисты переведут на зимний режим вентиляционные и климатические установки, проверят исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, а также состояние уплотнителей всех дверей и окон. В вагонах электропоездов и рельсовых автобусов протестируют систему отопления. Для сохранения тепла и поддержания комфортной для пассажиров температуры проверят кондиционеры, осушители и обеззараживатели.

"На случай обледенения контактной сети в депо сформируют дополнительный запас антигололедной смазки для токоприемников. В дополнение работники ЦППК пройдут инструктажи по работе в тяжелых погодных условиях", - заключили в пресс-службе.