Эксперт: патриарх Сергий сумел сохранить Русскую церковь в тяжелейший период в XX веке

Многое из наследия иерарха еще предстоит осмыслить и оценить будущим поколениям, считает ректор Ректор РПУ святого Иоанна Богослова, замглавы ВРНС Александр Щипков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Патриарх Сергий (Страгородский) сумел сохранить Русскую православную церковь в тяжелейший период испытаний в XX веке, в этом его главная историческая заслуга, а многое из наследия иерарха еще предстоит осмыслить и оценить будущим поколениям. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков.

8 сентября исполняется 80 лет с момента избрания патриархом митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 году, а 12 сентября - с момента его интронизации на патриарший престол. Тогда в России второй раз на протяжении XX столетия было восстановлено патриаршество. Годы служения Сергия Страгородского пришлись на самое драматичное время в истории Русской церкви - войны, революции, период гонений, а патриаршество - на Великую Отечественную войну.

"Избрание Сергия патриархом имело огромное историческое значение. К сожалению, наши историки - историки вообще и историки церкви в частности - на это событие как-то не обращают должного внимания. Но непреходящая роль патриарха Сергия в том, что он оказался тем человеком, который сумел сохранить Русскую православную церковь как каноническую структуру, и я считаю, что рано или поздно он будет причислен к лику святых", - сказал Щипков.

Он пояснил, что к началу 1940-х годов сложилось так, что епископов в Русской церкви оставалось ничтожно мало - большая часть была расстреляна или находилась в лагерях, некоторые эмигрировали и образовали Русскую зарубежную церковь. По словам Щипкова, уничтожить церковь физически в 1920-е годы большевикам не удалось, и тогда была выбрана иная тактика - "на вымирание".

"Расчет был сделан на то, что умрет последний епископ - и некому будет совершать хиротонии, прервется апостольская преемственность, и Русская церковь просто исчезнет - ее не будет как поместной церкви. Несмотря на атеизм коммунистической верхушки, все это - и Сталин, и Бухарин, и Ленин, и Троцкий - были люди дореволюционной поры рождения, изучавшие Закон Божий в царских гимназиях и прекрасно понимавшие внутреннее устройство Церкви. И величие Сергия в том, что он сумел не дать перерезать тонкую нить, соединявшую нашу церковь со вселенским православием", - пояснил эксперт.

В своей деятельности, отметил он, патриарх Сергий очень последовательно продолжал линию патриарха Тихона (Белавина), который вначале анафематствовал большевиков, но со временем переосмыслил происходящие со страной события и произнес известную фразу: "Я не враг советской власти". "Патриарха Сергия обычно пытаются обвинить в сервилизме, сотрудничестве с атеистическим режимом, не понимая, что он жил и вел церковный корабль в невероятно сложных политических условиях", - добавил Щипков.

Служение патриарха Сергия

Будущий патриарх Сергий (в миру Иван Страгородский) родился 11 января (23 января н. ст.) 1867 года в Арзамасе в семье священника. После окончания духовных школ на Валааме был пострижен в монашество. В разное время был настоятелем Русской посольской церкви в Афинах, помощником начальника Православной духовной миссии в Японии, ректором и инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии, архиепископом Финляндским и Выборгским, митрополитом Нижегородским, главой Миссионерского совета при Святейшем синоде, участником Поместного собора 1917-1918 годов. Несколько раз был арестован.

В качестве патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий почти 18 лет управлял Церковью, а с сентября 1943 года вплоть до своей смерти в мае 1944-го был Патриархом Московским и всея Руси.

22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, еще до первого обращения к народу Иосифа Сталина, он выступил с "Посланием пастырям и пасомым Христовой православной церкви", которое было разослано по всем приходам. В своем кратком воззвании первоиерарх Русской церкви отмечал, что каждый "может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства", и благословлял всех православных от лица церкви на защиту священных границ Отечества, добавляя, что "Господь нам дарует победу".

4 сентября 1943 года состоялась встреча председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Сталина с представителями РПЦ - местоблюстителем Сергием (Страгородским), митрополитами Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Прошедшие в Москве переговоры имели ключевое значение для выживания Русской православной церкви и ее дальнейшего существования в СССР.

По итогам встречи было принято решение о созыве собора епископов и восстановлении патриаршества. Также Сергию удалось добиться открытия духовных школ и храмов, разрешения на свободное рукоположение Церковью духовенства и епископата, освобождения и снятия ограничений с имевших судимость священнослужителей. Кроме того, чтобы сохранить по возможности максимальную независимость церкви от властей, патриарх отказался от получения регулярных государственных дотаций и взносов, которые предлагал Сталин.

"Патриарх Сергий - это величайшая фигура в истории и Русской церкви, и вообще в российской истории, фигура недооцененная, во многом оклеветанная, при том, что он сам прекрасно понимал, спасая Церковь, что [именно] про него будут писать, как будут его дегтем мазать и мазать. Сергий был чрезвычайно одаренным человеком, великолепным богословом. Его интеллектуальное наследие нам еще предстоит изучить", - заключил Щипков.