В постпредстве РФ прокомментировали отказ общественникам в участии в конференции ОБСЕ

По его мнению, Скопье нарушил правила, приняв такое решение

ВЕНА, 8 сентября. /ТАСС/. Северная Македония продемонстрировала свою несостоятельность на посту действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказав российским общественникам в участии в конференции по правам женщин 5-6 сентября в городе Тетове. Об этом говорится в комментарии заместителя постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Волгарева.

"В этом мероприятии планировали участие профильные российские общественные организации, работающие в сфере защиты и продвижения прав и возможностей женщин. Однако в процессе регистрации им было отказано на основании неожиданно введенного правила - все НПО должны иметь приглашение от действующего председательства", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По словам дипломата, этот инцидент говорит о неспособности Северной Македонии выполнять функции действующего председателя.

"Данное мероприятие займет достойное место среди многочисленных деструктивных усилий официального Скопье по нарушению профильных решений, правил процедуры и устоявшейся практики", - подчеркнул Волгарев.