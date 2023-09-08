В Ленобласти оштрафовали организацию за перевалку угля открытым способом

Сумма штрафа составила 195 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Коммерческая организация в морском порту Усть-Луга оштрафована на 195 тыс. рублей за нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства после жалоб жителей Ленинградской области на угольную пыль. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что организация нарушает природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство, в том числе на территории деревни Вистино. В результате принятых мер реагирования по постановлениям прокурора работники общества и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 195 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры организация начала устранять нарушения. Компания проводит необходимые мероприятия для пылеподавления от работы с сыпучими грузами и очистки загрязненной территории деревни. Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко направил обращения в федеральные надзорные ведомства (Росприроднадзор, Роспотребнадзор) и транспортную прокуратуру по поводу нарушения санитарных норм и природоохранного законодательства ООО "Ультрамар" при перегрузке угля открытым способом. Согласно открытым данным, "Ультрамар" - многофункциональный морской перегрузочный терминал в северной части порта Усть-Луга в Ленинградской области, специализирующийся на хранении и перевалке минеральных удобрений, рудно-металлургической продукции, угля, прочих насыпных и генеральных грузов.

Усть-Луга - крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска. Начал свою работу в 2001 году. Порт входит в пятерку крупнейших в Европе. Терминалы и производственные комплексы в его составе переваливают и перерабатывают более 20 видов грузов.