В Госдуме считают, что высшее образование должно формировать гражданственность

По мнению депутата Сергея Кабышева, высшее образование "не сводится ни к самореализации граждан, ни к удовлетворению кадровых потребностей экономики"

ТОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Смысл высшего образования заключается в первую очередь в формировании гражданственности, а не в закрытии потребностей рынка труда и самореализации людей. Такое мнение высказал журналистам председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев после совместного с Советом законодателей Сибирского федерального округа заседания в Томском государственном университете.

"Высшее образование не сводится ни к самореализации граждан, ни к удовлетворению кадровых потребностей экономики. Смысл высшего образования - в формировании гражданственности, патриотов своей страны, которые работают на благо общее, двигают нашу страну к прогрессу", - сказал Кабышев.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх отметил, что задача воспитания гражданственности может быть решена в рамках реформы высшего образования. "Задача - воспитать полноценного всестороннего человека, который был бы и специалистом, и гражданином. Перефразируя известного поэта, специалистом должен ты быть, а гражданином быть обязан", - сказал он.

Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ проходит в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах. Устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.