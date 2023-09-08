В Башкирии сиротам ежемесячно будут выплачивать деньги на личные расходы

Всего на эти цели потребуется 2,5 млн рублей

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии разработали меру поддержки сиротам, которые воспитываются в детских учреждениях. Всего на эти цели потребуется 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Этот проект стал победителем регионального этапа форума "Сильные идеи для нового времени", проведенного Агентством стратегических инициатив. В номинации "Социальная инициатива" диплома первой степени была удостоена идея о введении практики выдачи карманных денег воспитанникам учреждений для детей-сирот. Согласно законопроекту, деньги на карманные расходы планируется выдавать ежемесячно. На эти цели потребуется 2,5 млн рублей, которые будут перераспределены из других статей расходов", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, в центрах содействия семейному воспитанию проживают 494 ребенка в возрасте от 3-х до 18 лет. Они находятся на полном государственном обеспечении, что лишает их возможности быть полностью социализированными.

"[Это], к сожалению, нередко приводит к кражам в супермаркетах. Чтобы избежать этих негативных последствий, обучить детей-сирот самостоятельности, азам финансовой грамотности и просто уравнять в правах детей-сирот и детей, которым деньги на карманные расходы дают родители, Министерством семьи и труда Республики Башкортостан был разработан соответствующий законопроект", - добавили в пресс-службе.