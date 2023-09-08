8 сентября, 12:02,
обновлено 8 сентября, 12:24

Путин 9 сентября откроет с Собяниным транспортные объекты в Москве, включая МЦД-4

Президент России и мэр Москвы также поздравят москвичей с Днем города

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 9 сентября вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поздравит москвичей с Днем города и по видеосвязи откроет несколько новых транспортных объектов столицы, включая МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"9 сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы", - говорится в сообщении.

В частности, пояснили в Кремле, "будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4".

Также глава государства в субботу проведет по видеосвязи совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. "На обсуждение будут вынесены, в числе других, вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры региона, а также сохранения объектов культурного наследия", - пояснили в пресс-службе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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