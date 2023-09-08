Россия и Белоруссия провели в Минске учения по биологической безопасности

Организаторами учений выступили Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии и Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава Белоруссии, а также Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Белорусско-российские учения по вопросам биологической безопасности прошли в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"С 6 по 8 сентября 2023 года в Минске прошли международные тренировочные учения специалистов Беларуси и России по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования с использованием ресурсов мобильных лабораторий", - говорится в сообщении.

Организаторами учений выступили Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии и Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Минздрава Белоруссии, а также Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора, который является базовой организацией государств - участников СНГ по мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.

"Тренировочные учения включали в себя теоретические и практические занятия по индикации и идентификации возбудителей особо опасных инфекций и других биологических агентов, представляющих чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Для сбора, накопления и анализа полевых данных зоологического, эпизоотологического и эпидемиологического профиля специалисты опробовали электронную систему для мониторинга угроз санитарно-эпидемиологического характера EpiTracker", - проинформировали в пресс-службе Исполкома СНГ.

Тренировочные учения проводятся в рамках реализации соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, подписанного главами правительств СНГ в октябре 2022 года.