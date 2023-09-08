СМИ: туристы курортных городов Испании жалуются на участившиеся случаи нападения рыб

По информации Informacion, на людей нападают чернохвостные облады

МАДРИД, 8 сентября. /ТАСС/. Туристы жалуются на участившиеся случаи нападения рыб у берегов испанских курортных городов Аликанте, Бенидорм и Поньенте. Об этом сообщила газета Informacion.

По ее данным, только в Аликанте примерно 15 человек жалуются на то, что их укусили рыбы. Согласно описаниям, на людей нападают именно чернохвостные облады - морские рыбы отряда окунеобразных.

Обычно этот вид рыб водится у небольшого острова Табарка, где их подкармливают туристы, однако в этом году они приблизились к берегам курортных городов. По информации экспертов, "эти рыбы привыкли к людям, поэтому не уплывают от них", однако укусы облад могут быть болезненными.

Несколько экспертов сходятся во мнении, что повышение температуры Средиземного моря влияет на поведение морских обитателей. По словам профессора Альфонсо Рамоса, исследователя кафедры морских наук и прикладной биологии, когда море становится намного теплее, метаболизм рыб увеличивается, им требуется больше корма.

Согласно директору Лаборатории климатологии Хорхе Ольсины, за последнее десятилетие в Средиземном море все чаще стали появляться виды рыб и водорослей, которые обычно проживают в более теплых водоемах.