Хуснуллин сообщил о планах запустить автодвижение по Крымскому мосту в ближайшую неделю

По словам вице-премьера, после этого строители приступят к восстановлению действующей части моста

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста планируется запустить в ближайшие 7-10 дней, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после церемонии открытия участка трассы М-12.

"Во-первых, новый пролет поставлен в отметной точке, он уже полностью смонтирован. То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя - 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим", - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что после этого строители приступят к восстановлению действующей части моста.

Ранее Хуснуллин заявлял, что восстановление Крымского моста идет по графику, окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.