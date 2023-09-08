Застрявших в Египте пассажиров Red Sea Airlines вывезут в Москву рейсом Azur Air

Вылет состоится 9 сентября, сообщили в "Интуристе"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Клиенты туроператора "Интурист", застрявшие в Египте из-за проблемы у египетской авиакомпании Red Sea Airlines, будут вывезены в Москву 9 сентября рейсом Azur Air. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Интуриста".

"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air ZF 902 завтра, 9 сентября", - говорится в сообщении.

Прибытие самолета в московский аэропорт Внуково ожидается в 10:30 мск. В "Интуристе" напомнили, что на текущий момент в Шарм-эш-Шейхе находятся 485 туристов. Они продолжают отдых в отелях. Из них порядка 180 человек должны были вылететь в Москву утром 8 сентября на рейсе Read Sea Airlines. Им было продлено проживание в гостиницах.

По результатам совещания с руководством Росавиации было принято решение организовать вывоз туристов при участии российских авиаперевозчиков. В настоящий момент эксперты ведут оценку технической возможности осуществления Red Sea Airlines продолжения полетов в РФ, добавили в "Интуристе".

Ранее в Росавиации сообщили, что взяли на особый контроль выполнение Red Sea Airlines рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву. Там пояснили, что из-за неисправности воздушного судна Red Sea Airlines не смогла перевезти российских туристов. Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда. Позже Росавиация сообщила, что Red Sea Airlines уведомила ведомство о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года.