В Думу внесли законопроект об ужесточении правил выплаты материнского капитала мигрантам

Согласно документу, право на меры господдержки и на маткапитал будет возникать только в отношении ребенка, рожденного спустя пять лет после получения его родителями гражданства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, разрешающий иностранцам получать материнский капитал не ранее чем через пять лет после получения гражданства РФ и только на детей, родившихся в России. Документ размещен в думской базе данных.

Согласно действующим нормам иностранные граждане сразу после приобретения гражданства РФ имеют право на получение социальной поддержки, включая право распоряжения материнским капиталом при рождении детей.

"Предлагается предусмотреть, что для лиц, которые ранее были иностранцами и приобрели гражданство РФ, право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, включая право распоряжения материнским (семейным) капиталом, возникает не ранее чем по истечении пяти лет с даты приобретения гражданства РФ такими иностранными гражданами", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что право на меры государственной поддержки и на маткапитал будет возникать только в отношении ребенка (детей), рожденного (усыновленного) спустя пять лет после получения его родителями гражданства.

"Указанное законодательное нововведение отвечает существующим миграционным вызовам и конституционным требованиям и направлено на установление более глубокой связи лица, приобретшего гражданство Российской Федерации, с государством в целях последующего предоставления права на распоряжение материнским (семейным) капиталом с учетом вводимого отлагательного условия", - поясняется в документе.