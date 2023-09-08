В Люберцах запустили движение по путепроводу на Октябрьском проспекте

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в ближайшее время планируется перестроить прилегающие территории

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта запустили по путепроводу на Октябрьском проспекте в городском округе Люберцы, реконструкция дорожного объекта началась в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сегодня мы проехали по новому путепроводу. Строили его несколько лет, много коммуникаций, я знаю. Жители очень ждали, потому что он с Егорьевкой пересекается. Это был такой тупик, самое узкое место. Мы "расшили" его. Много хлопот, наверное, принесла стройка, понятно, центр города. Еще должны доделать все прилегающие территории, чтобы их использовать как транзит для вспомогательной дороги. Но это только первый этап, всего их пять. Спасибо нашим строителям, но еще я хочу поблагодарить вас за поддержку. Всегда приятно, когда люди чувствуют, как влияет на качество жизни то, что мы сделали", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что Октябрьский проспект соединяет Егорьевское, Рязанское шоссе и МКАД, выходит к двум станциям метро: "Косино" и "Лермонтовский проспект", а также к Комсомольскому проспекту. Трафик на дорожном объекте составляет более 45 тыс. автомобилей в сутки. В 2019 году началась масштабная реконструкция объекта.

Отмечается, что на первом этапе будет расширен участок от улицы Власова до путепровода через ж/д с поворотом на улицу Волковскую протяженностью по основному ходу 1,5 км. Новый четырехполосный путепровод между перекрестками с улицами Красной и Смирновской является его частью. В настоящее время общая строительная готовность первого этапа оценивается в 80%. Завершение работ позволит перераспределить транспортные потоки и улучшит пропускную способность Октябрьского проспекта на 35%. Также на этом этапе сделают боковые проезды и подземные пешеходные переходы на улицах Красной и Смирновской.

"Пешеходные переходы, которые идут по земле, затрудняют движение и стопорят выезд в область. Если мы их уберем, то ситуация в Люберцах будет гораздо более удобной с точки зрения логистики. Сейчас уже идет строительство подземного пешеходного перехода на перекрестке с улице Красной. Его закончим до конца года. Еще один будет на улице Смирновской, откроем его в первом полугодии 2024-го", - добавил губернатор.

Работы ведутся с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита - 3,1 млрд рублей. Общая протяженность реконструкции Октябрьского проспекта составляет 12,4 км. После завершения всех этапов пропускная способность проспекта увеличится с 58 тыс. до 115 тыс. автомобилей в сутки.