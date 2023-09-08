Более 670 тыс. граждан проголосовали через ДЭГ в 21 регионе России

По данным Минцифры, самыми активными регионами по голосованию на ДЭГ на 16:00 стали Московская область, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская и Воронежская области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/ Свыше 670 тыс. граждан РФ проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 21 регионе страны. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"На федеральной платформе дистанционного электронного голосования в 21 регионе проголосовали уже более 670 тыс. граждан", - указано в сообщении. Отмечается, что онлайн-явка избирателей на 16:00 мск составила 55%, не считая жителей Москвы, которые голосуют на отдельной платформе.

Самыми активными регионами по голосованию на ДЭГ, по данным министерства на 16:00 мск, стали Московская область, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская и Воронежская области.

Голосование на платформе ДЭГ проводится с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября. В каждом регионе - по местному времени. В Свердловской области голосование начнется 9 сентября, а в Томской и Челябинской областях - 10 сентября. Проголосовать могут избиратели, которые заранее зарегистрировались через "Госуслуги", - это более 1,2 млн человек.