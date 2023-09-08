Возможности медклиник Петербурга представят в Армении, КНР, Узбекистане и Катаре

В Петербурге также организуют воркшоп для зарубежных агентств медтуризма, в котором примут участие представители Ирана, Казахстана и Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Потенциал медицинских организаций Санкт-Петербурга представят в 2023 году на выставках в Армении, Китае, Узбекистане и Катаре, сообщила генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Юлия Жгулева.

"С 25 по 27 сентября в Петербурге планируется организация воркшопа. На это мероприятие мы уже пригласили зарубежные агентства медицинского туризма. Будут представители из разных стран: из Ирана, Казахстана, Китая, в том числе", - рассказала Жгулева на онлайн-семинаре "Конгрессно-выставочная деятельность как инструмент реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в сфере медицинского и лечебно-оздоровительного туризма", прошедшем на площадке петербургского пресс-центра ТАСС. Глава агентства добавила, что государственные и частные клиники Петербурга смогут на этом мероприятии презентовать возможности своих организаций для зарубежных партнеров.

Клиники также пригласили к участию в качестве соэкспонентов на различных выставках, в том числе за пределами России. "В сентябре планируются выставки в Ереване и Китае, в Узбекистане и Катаре - в ноябре. Для наших коллег это уникальная возможность продвинуть свою медицинскую организацию на международной площадке, приобрести новые контакты, познакомиться с новыми потенциально важными партнерами с целью дальнейшего взаимодействия и привлечения на наш отечественный рынок иностранных пациентов", - отметила глава агентства.

Советник председателя комитета по развитию туризма Петербурга по направлению медицинского туризма Светлана Белова отметила также, что с целью привлечения туристов в ноябре планируются поездки делегации с участием ведущих петербургских докторов в государства СНГ. Предполагается, что они проведут конференции для специалистов из этих стран, а также консультации на базе местных клиник.

О туризме

Белова также рассказала, что в ближайшей перспективе в городе планируют сделать акцент на том, чтобы приезжающие в Петербург медицинские туристы чувствовали себя не только пациентами, но в первую очередь гостями. Сегодня многие предложения в этой области разрабатываются с учетом возможностей для посещения достопримечательных мест, культурных мероприятий, добавила она.

По словам Жгулевой, для зарубежных медицинских туристов приоритетными направлениями помощи в Петербурге являются стоматология, косметология, гинекология, офтальмология и пластическая хирургия. У медицинских туристов из регионов России наиболее востребована высокотехнологичная медицинская помощь по таким профилям, как онкология, кардиология, гинекология и офтальмология.

Санкт-Петербург - единственный субъект России, где на законодательном уровне закреплено понятие медицинского туризма. По официальным данным, с января по июнь 2023 года город принял более 30 тыс. иностранных медицинских туристов на сумму 242 млн рублей.