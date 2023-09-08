8 сентября, 13:36

В посольстве РФ заявили о выдаче помощи 28 ветеранам Великой Отечественной войны в Душанбе

Материальную помощь предоставит правительства Москвы, сообщили в диппредставительстве

ДУШАНБЕ, 8 сентября. /ТАСС/. Материальную помощь от правительства Москвы в 2023 году в Душанбе получат 28 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом сообщили в посольстве России в Таджикистане.

"Всего в 2023 году помощь по линии правительства Москвы передается в адрес 28 ветеранов - проживающим в городе Душанбе участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что дипломаты вместе с представителями Координационного совета объединений российских соотечественников Таджикистана уже посетили нескольких ветеранов и передали им материальную помощь. "Ветераны выразили слова признательности и благодарности за внимание и заботу, поддержание памяти об их военных подвигах и заслугах на трудовом фронте", - сообщили в посольстве.

Правительство Москвы регулярно оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Таджикистане. Ранее им также помогали материально, а также передавали медицинские изделия. 

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© Информационное агентство ТАСС
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