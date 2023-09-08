В Нижегородской области заявили, что открытие участка М-12 позволит нарастить турпоток

Губернатор Глеб Никитин отметил, что это также поспособствует росту инвестиций

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Открытие участка трассы М-12 ("Восток") от Москвы до нижегородского Арзамаса позволит в семь раз нарастить турпоток к 2030 году. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия участка этой магистрали и нескольких связанных дорог.

"Туристический поток вырастет, по нашим оценкам, как минимум в семь раз до 2030 года. Это во многом связано с тем, что трасса проходит через Арзамас, который является одним из краеугольных камней кластера "Арзамас - Саров - Дивеево". Дивеево и Саров тоже станут ближе и к москвичам, и к россиянам в целом, но Арзамас, как центр кластера, находясь практически ровно посередине между Казанью и Москвой, претерпит колоссальные изменения, связанные и с транзитным потоком - каждый захочет заехать кофе попить, и с туристическим потоком, который сюда придет", - рассказал Никитин.

Он отметил, что открытие участка трассы поспособствует также росту инвестиций. "По Нижегородской области проходят 280 км трассы "Восток", в прямой зоне влияния этой трассы находятся восемь муниципалитетов - это только те, что непосредственно прилегают к трассе, конечно, их гораздо больше. В этих восьми [муниципалитетах] проживает 270 тыс. человек. Мы уже видим реализацию инвестиционных проектов: те, что уже реализуются и подтверждены - это 1,5 тыс. рабочих мест и 20 млрд рублей. На самом деле, их, конечно же, будет гораздо больше, и сейчас мы уже видим много намерений", - пояснил губернатор.

Одновременно сегодня открывается южный обход Арзамаса. По словам Никитина, объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта.

В прошлом году на М-12 было запущено движение по 107 км в Московской и Владимирской областях. Сейчас оно открывается на следующих 308 км. Таким образом, общая протяженность участка от Москвы и Арзамаса составляет 415 км. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани. Время в пути между этими двумя городами сократится с 12 часов до 6,5 часа.

Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.