В Запорожской области за выборами наблюдают международные эксперты из семи стран

Глава регионального избиркома Галина Катющенко отметила, что членов участковых избирательных комиссий в процессе работы сопровождают представители правоохранительных органов

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из Аргентины, Испании, Мексики, США, Германии, Сербии и Словакии осуществляют наблюдение за выборами в Запорожской области. В пятницу они встретились с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко.

Эксперты в ходе встречи с главой регионального избиркома поинтересовались, как проходит голосование на выборах в законодательное собрание. "Голосование проходит по регламенту. Члены участковых комиссий у нас разбиты на группы. У всех есть удостоверения, специальные опломбированные ящики для голосования, списки избирателей и бюллетени", - сказала Катющенко.

Глава регионального избиркома отметила, что членов участковых избирательных комиссий в процессе работы сопровождают представители правоохранительных органов. При этом, подчеркнула она, сотрудники правоохранительных органов никак не участвуют в процессе голосования. "Это сделано исключительно из-за обстановки, в которой мы находимся. И я напомню, что 73% членов участковых избирательных комиссий - женщины. Им нужна поддержка", - сказала Катющенко.

Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе началось 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня пройдут в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.