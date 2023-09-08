Собянин и Воробьев рассказали о создании "Парка Дружбы" на границе Москвы и области

По словам мэра столицы, территорию собираются благоустроить так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и на правой стороне, и на левой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы и Подмосковья разработали проект благоустройства озера Черное между районом Некрасовка и Люберцами, там облагородят территорию и создадут пешеходный мост. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений - транспортная программа, инженерная, экология, социальное направление. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как области города - это, по сути, живая ткань. И есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым о совместной проекте благоустройства Черного озера. <...> По озеру пройдет пешеходный мост, по которому можно будет гулять", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что территория обязательно будет комфортной для жителей Москвы и Подмосковья. По словам мэра, ее собираются благоустроить так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и на правой стороне, и на левой.

"Этот парк мы назвали символически "Парк Дружбы", он соединит два больших микрорайона. В Некрасовке живет около 100 тыс. человек , а в Люберцах - более 60 тыс. Эти территории развиваются", - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что о благоустройстве просили сами жители. Власти планируют, что все работы будут завершены через 1,5 года. "Тут будет возможность погулять, провести время с детьми и друзьями. Я думаю, мы справимся. Хотел бы поблагодарить вас, Сергей Семенович [Собянин], за то, что мы так легко реализуем совместные проекты", - заключил губернатор.