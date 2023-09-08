В Дагестане выпустили почтовые конверты к 100-летию поэта Гамзатова

Их распределили по отделениям почтовой связи в республике

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. почтовых конвертов в честь юбилея Расула Гамзатова выпустили в Дагестане. Об этом сообщает Министерство цифрового развития Дагестана.

"В Дагестане выпустили 100 тыс. почтовых конвертов в честь юбилея Расула Гамзатова. Спецгашение прошло в пятницу в центральном отделении почты России в Махачкале. Среди приглашенных на торжественное мероприятие первый замминистра цифрового развития республики Рамазан Абдуллаев", - говорится в сообщении.

На конвертах изображена официальная символика, утвержденная для празднования 100-летия со дня рождения народного поэта республики. Их уже распределили по дагестанским отделениям почтовой связи.

"В центральном отделении [почты] Махачкалы также есть переводной штемпель выпущенный к юбилею Расула Гамзатова, он будет находиться там до конца этого года", - добавили в пресс-службе.

Гамзатов родился в селении Цада 8 сентября 1923 года. Его творчество известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Перу Гамзатова принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Его похоронили на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау в Дагестане.