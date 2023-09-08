В Госдуме предложили создать спортивный аналог Пушкинской карты

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что статистика Минздрава зафиксировала шестикратный рост диагноза "ожирение" у подростков за последние 20 лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести для малообеспеченных и многодетных семей специальную карту, предназначенную для оплаты расходов на спортивные занятия и инвентарь и работающую по аналогии с Пушкинской картой. Письмо размещено в Telegram-канале депутата.

Лантратова отметила, что по результатам исследования ВОЗ в России на протяжении 2000-2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза "ожирение" у подростков за последние 20 лет. "Данные негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для российской молодежи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей", - считает депутат.

"Решением проблемы могло бы стать создание карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, предназначенной для приобретения спортивного инвентаря и оплаты спортивных занятий, которая бы функционировала по аналогии с действующей Пушкинской картой и пополнялась ежегодно за счет государственных средств", - сообщила Лантратова.

Такой карте может быть присвоено имя одного из наиболее выдающихся отечественных спортсменов, например футбольного вратаря Льва Яшина либо хоккеиста Валерия Харламова, предложила парламентарий.