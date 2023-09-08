Путин осмотрел реконструированный центр Арзамаса

Экскурсию для президента провели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр города Александр Щелоков

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел реконструированный исторический центр Арзамаса в Нижегородской области. Экскурсию для главы государства провел губернатор региона Глеб Никитин и мэр города Александр Щелоков.

Мэр города рассказал президенту, что центральная улица Арзамаса во времена его детства была обычной асфальтовой дорогой, обрамленной кустами. Сейчас же "улица реконструирована, отдан приоритет пешеходам, убраны заборы, кондиционеры, восстановлены наличники, реконструированы объекты культурного наследия". Щелоков отметил, что здесь в годы Великой Отечественной войны находился пункт сбора добровольцев, а сейчас установлен памятник участникам боевых действий, погибшим в Афганистане, Чечне, в ходе СВО.

Никитин обратил особое внимание Путина на здание медицинского колледжа. "Полгода назад повесили табличку: 28 августа погиб на СВО кавалер ордена Мужества Ваня Лизунков, выпускник этого колледжа. Пошел в 2022 году добровольцем, не по мобилизации, был фельдшером гвардии сержантом в артиллерийском батальоне, и 8 сентября у него был бы день рождения, сегодня, именно в этот день", - рассказал губернатор.

Путин также прогулялся по скверу, который раньше в народе назывался "Ленинский садик". Теперь же название изменилось на "Монастырский". Никитин показал открывающуюся по дороге панораму города с видом на церковные купола. "Красиво получилось", - резюмировал Путин.