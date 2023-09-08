Грызлов подарил Гродно в честь дня города картину петербургского художника Лукашенка

Посол РФ в Белоруссии отметил, что в годы Северной войны со Швецией именно в этом городе началась "славная история морской пехоты России"

ГРОДНО, 8 сентября /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов по случаю 895-летия Гродно передал городу картину петербургского художника Анатолия Лукашенка, посвященную истории, с которой началась история морской пехоты России.

День города Гродно ежегодно отмечается в первые выходные сентября. В этому году праздничные мероприятия, посвященные 895-летию города начались в пятницу.

"День рождения города не может обойтись без подарка. Он связан с весьма интересным историческим фактом. В годы Северной войны со Швецией именно в Гродно началась славная история морской пехоты России. Император Петр I своим указом поручил генерал-адмиралу Фёдору Головину создать морской полк. 16 ноября 1705 года (или 27 ноября по новому стилю) Головин, находившийся в Гродно, передал высочайшее поручение в письме командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Корнелиусу Крюйсу. Подтверждением этого исторического факта служат документы из Российского государственного архива Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Неслучайно дата 27 ноября отмечается в России как День морской пехоты", - напомнил Грызлов.

Именно этому событию посвятил свое полотно "Гродно - Родина морской пехоты России" художник, член Петровской академии наук и искусств, член Союза художников России Лукашенок. "С искренними чувствами и большим удовольствием передаю эту картину городу. Уверен, что она займет достойное место в коллекции Гродно", - добавил посол, передавая полотно председателю Гродненского городского исполнительного комитета Андрею Хмелю.

Грызлов отметил в своей поздравительной речи, что Гродно - "один из древнейших городов белорусской земли, в котором удивительно гармонично переплетаются великая многовековая история и современность, верность традициям и дух новаторства, наследие православия и католицизма, передаваемая через поколения память о славном прошлом и устремленность в будущее".

Город возник на важном торговом пути из Балтики к Черному морю, и к XII-XIII векам превратился в крупный ремесленно-торговый, культурный, а впоследствии и политический центр. Став частью Российской империи и центром Гродненской губернии, с конца XVIII - начала XIX века Гродно получил новый мощный импульс к развитию экономики, инфраструктуры, промышленности, культуры, науки и просвещения. "В годы Великой Отечественной войны Гродно пережил три тяжелейших года фашистской оккупации, которая унесла жизни десятков тысяч жителей. Город бережно хранит память о своих защитниках и освободителях, чьи имена с тех пор носят многие его улицы. Пройдя через междоусобные конфликты и крупнейшие войны на континенте, Гродно сумел сберечь свою идентичность", - подчеркнул российский посол.