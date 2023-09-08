Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества в Арзамасе

Президент ознакомился с презентацией объектов, построенных и воссозданных в рамках реализации программы по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"

АРЗАМАС /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетил в Арзамасе Воскресенский собор и Музей русского патриаршества, расположенный на цокольном этаже храма.

Здесь глава государства ознакомился с презентацией объектов, построенных и воссозданных по программе развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также рассказал Путину о работах по благоустройству Арзамаса, особое внимание уделив реконструкции главной площади города - Соборной и улицы Гостиный ряд, ремонту музыкального колледжа. "Красота", - оценил Путин.

В свою очередь, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал, что патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу этот Воскресенский собор напомнил храм в Санкт-Петербурге, где когда-то служил отец нынешнего предстоятеля РПЦ. "Его отец меня крестил, - отметил Путин. - Так вот судьба [распорядилась]". Ранее президент РФ уже рассказывал, что он был крещен в Ленинграде, вероятно, именно отцом нынешнего патриарха. По словам президента, его крестили в конце 1952 года в Ленинграде в Преображенском соборе в тайне от отца, который был членом КПСС.

Масштабный проект - паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров" - создан в Нижегородской области в 2018 году при поддержке Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кластер объединяет три старинных поселения на юге Нижегородской области: города Арзамас и Саров, село Дивеево.

О Воскресенском соборе и музее

По преданию, на месте нынешнего Воскресенского собора была построена первая в Арзамасе церковь при основании города царем Иваном Грозным в 1552 году. Постройка же современного храма началась в 1814 году по проекту архитектора Михаила Коринфского, выдающегося мастера позднего классицизма. Здание составляет 64 м в ширину и почти 47 м в высоту. В 2021-2023 годах в храме были проведены масштабные реставрационные работы - впервые со дня постройки.

Музей русского патриаршества был открыт 1 августа 2013 года. Сначала он располагался в центре Арзамаса, в здании магистрата, являющегося памятником архитектуры в стиле барокко. А 30 июля 2023 года музей открылся в отреставрированном Воскресенском соборе.

В недоступном ранее пространстве цокольного этажа, подклети, сейчас находится единственная в стране экспозиция, которая рассказывает о жизни и деятельности всех русских патриархов Московских и всея Руси - от первого патриарха Иова до нынешнего предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла. В музее представлены подлинные вещи и современные реконструкции.

Основная часть экспонатов - подлинники. В их числе - облачения предстоятелей XX века, уникальные документы с подписями, в частности, акафист, подписанный будущим патриархом, митрополитом Сергием (Страгородским) в 1938 году. В экспозиции также подлинные антиминсы XVII века, подписанные патриархами Никоном, Иоасафом. Кроме того, представлен антиминс, подписанный первым нижегородским митрополитом Филаретом, и антиминсы, относящиеся ко времени правления Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I.