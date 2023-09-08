Эксперт из Словакии уверена, что выборы в Запорожской области пройдут легитимно

Любица Блашкова считает, что во время голосования нарушения не найдутся

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международный эксперт, кандидат в президенты на выборах в Словакии 2014 года Любица Блашкова выразила уверенность, что выборы в Запорожской области, где жители голосуют за региональный парламент и муниципальных депутатов, пройдут легитимно.

"Я была в прошлом году на референдуме в Луганске, думаю, тут будет похожая ситуация. Выборы пройдут легитимно, - сказала Блашкова. - Думаю, мы не найдем ничего [никаких нарушений]".

Говоря о составе группы международных экспертов, прибывших на выборы в Запорожскую область, Блашкова подчеркнула, что в нее вошли люди, желающие знать правду. "Здесь собрались люди, которые борются за правду. Мы боремся за правду и верим в лучшее будущее", - заключила она.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.