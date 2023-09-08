8 сентября, 14:23

Росстандарт проработает вопрос установления единых требований к фасовке товаров в РФ

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что сделают это в целях недопущения введения потребителей в заблуждение относительно реальной стоимости продукции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росстандарту по инициативе Генеральной прокуратуры поручено проработать вопрос об установлении единых требований к фасовке товаров, чтобы не вводить покупателей в заблуждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минпромторгом России поручено Росстандарту проработать вопрос об установлении единых требований к фасовке товаров в целях недопущения введения потребителей в заблуждение относительно реальной стоимости продукции", - говоримся в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пятницу состоялось очередное заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Там был затронут вопрос роста цен на дизельное топливо. Также в ведомстве сообщили, что в нескольких регионах страны на топливообеспечении негативно сказывается ремонт нефтеперерабатывающих заводов, выполняемый в плановом порядке летом в условиях повышенного спроса на топливо в курортный сезон, а также при проведении уборки урожая и сева озимых зерновых культур.

"По итогам обсуждения принято решение о продолжении мониторинга ситуации на потребительском рынке и о незамедлительном информировании Генеральной прокуратуры РФ о нарушениях в указанной сфере в целях оперативного реагирования. Обращено внимание Минэнерго России на необходимость принятия дополнительных мер по исключению дефицита топлива, обусловленного проведением плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах", - добавили в пресс-службе. 

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