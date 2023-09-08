Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2024 году стала Анна Матвеева

Писательница рассказала, что текст будет посвящен дневникам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Писательница Анна Матвеева стала автором текста для акции "Тотальный диктант", которая состоится 20 апреля 2024 года. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"8 сентября, в Международный день грамотности, организаторы объявили имя автора текста "Тотального диктанта" 2024 года: им стала современная российская писательница Анна Матвеева", - говорится в сообщении.

Она рассказала, что текст, который напишут участники акции, будет посвящен дневникам. "Они меня очень давно интересуют Ї и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека. Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и том, что любишь", - приводятся слова Матвеевой в сообщении организаторов.

Матвеева - российская журналистка, редактор и писательница, работающая в жанре "уральского магического реализма", автор романов "Каждые сто лет", "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Завидное чувство Веры Стениной" и "Есть!". Матвеева неоднократно становилась финалисткой крупнейших литературных премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер".

Акция "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2023 году столицей диктанта стал Нижний Тагил.