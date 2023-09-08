Двухчасовая очередь к Крымскому мосту образовалась со стороны Керчи

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Двухчасовая очередь из 520 машин образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале по ситуации на подходах к мосту.

"17:00: со стороны Тамани (Краснодарский край - прим. ТАСС) очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Ожидание - около двух часов", - говорится в сообщении.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.