В Нижнем Новгороде стартовали всероссийские соревнования разработчиков ИИ-систем

Лидерами по количеству зарегистрировавшихся команд стали Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Самарская область и республика Башкортостан, сообщили в пресс-службе проекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" открылся в Нижнем Новгороде. В соревнованиях разработчиков примут участие более 1,7 тыс. человек в возрасте от 14 лет до 71 года, передает корреспондент ТАСС.

Соревнования, организуемые Минэкономразвития РФ и входящие в число проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", пройдут с 8 по 10 сентября. Участники будут решать одну из десяти предложенных технологических задач (кейсов) в сфере ИИ.

"Именно такие соревнования показывают, как важно развивать отечественные ИИ-решения и IT-отрасль в целом. Прежде всего, нужно развивать и поддерживать талантливых специалистов. В этот раз разыгрывается крупнейший призовой фонд в 10 млн рублей. Их разделят 30 команд. <...> Желаю каждому участнику оригинальности в поиске решения, удачи и, конечно же, победы", - отметил в своем видеообращении на церемонии открытия соревнований первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

На хакатон, организованный в гибридном формате, зарегистрировалась 231 команда. Общее количество участников - 1 749 человек. Из них 53 команды (около 150 человек) приехали в Нижний Новгород для очного участия.

"Самому юному из них - 14 лет, самому взрослому - 71. Лидерами по количеству зарегистрировавшихся команд стали Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Самарская область и республика Башкортостан", - уточнили ТАСС в пресс-службе проекта.

Прикладные задачи для авторов ИИ-решений разработали крупные российские компании. В Росатоме, в частности, IT-специалистам предложили создать сервис для формирования графика работы ледокольного и транспортного флота на Северном морском пути. В Центробанке - разработать анализатор текстовых пресс-релизов кредитных рейтинговых агентств, в ОАО "РЖД" - интеллектуальный голосовой помощник машиниста.

Перспективы внедрения в регионе

Правительство Нижегородской области намерено ознакомиться с результатами работы участников хакатона, сказал журналистам заместитель губернатора Егор Поляков.

"В тех хакатонах, в которых мы участвовали в качестве организаторов, были [проекты] <...> высокого уровня подготовки, которые мы потом сопровождали и довели до финального внедрения. Я надеюсь, что в этот раз тоже будут <...> [решения], которые мы будем сопровождать и, возможно, даже внедрим в регионе", - пояснил Поляков.

О проекте

Основные цели проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" - создание системы отбора кадров для решения прикладных задач, поддержка развития ИИ-технологий и их популяризация. Организатор конкурса - Минэкономразвития РФ. Оператором соревнований выступает АНО "Россия - страна возможностей", технологический партнер - компания VK.

Хакатон дает разработчикам возможность совершенствования своих проектов с экспертами и создания цифрового профиля для карьерного роста. На конкурсе также предусмотрены встречи участников с HR-специалистами.