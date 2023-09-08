В Омской области из шести вузов создали консорциум по IT-образованию

В ближайшее время в консорциум "Цифровая кафедра" войдут все вузы Омской области, сообщил руководитель проекта в ОмГТУ Юрий Бахмутский

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития и связи Омской области и шесть региональных вузов, включая опорный Омский государственный технический университет (ОмГТУ), подписали соглашение о создании по программе "Приоритет-2030", которая реализуется по нацпроекту "Наука и университеты", консорциума "Цифровая кафедра. Омский регион", передает корреспондент ТАСС. Это позволит ежегодно не менее 1,5 тыс. студентов этих учебных учреждений получать дополнительную квалификацию по IT-профилю.

В консорциум, помимо ОмГТУ, вошли Сибирский государственный автодорожный университет, Омский государственный аграрный университет им. Столыпина, Омский государственный университет, Омский государственный университет путей сообщения и Омский государственный педагогический университет. Как рассказал ТАСС руководитель проекта "Цифровая кафедра" в ОмГТУ Юрий Бахмутский, в ближайшее время в консорциум войдут все вузы Омской области.

"Обучение в первый год будет происходить в смешанной форме, то есть частично в дистанционной, частично в очном формате на территории ОмГТУ и на территории индустриальных партнеров - IT-компаний, - рассказал Бахмутский. - Со следующего года программы будут реализовываться и в других вузах. Например, для Омского государственного медицинского университета будет особая программа по большим данным в медицине. Будет отдельная программа для аграрного университета - и так далее".

По его словам, в этом учебном году "Цифровая кафедра" набрала 1 400 студентов, из которых не менее 1 176 должны завершить обучение по программе. "В следующем году будем набирать уже около 2 тыс. студентов, выпускников должно быть полторы тысячи. И так будет до 2030 года", - отметил руководитель проекта.

В 2023-2024 годах обучение будет вестись по 22 программам. Зарегистрироваться на бесплатные курсы могут как студенты, обучающиеся на цифровых направлениях, так и те, чья будущая профессия не связана с цифровой отраслью.